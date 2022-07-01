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Лукашенко заявил о готовности вернуться к диалогу с Канадой

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Канадой

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил канадцев с годовщиной независимости государства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В своем поздравлении Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны «к возобновлению конструктивной работы» на благо народов обеих стран. При этом он выразил уверенность, что «закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу».

Президент отметил, что за прошедшие годы «часто вопреки политической конъюнктуре» между Канадой и Белоруссией был реализован ряд общих проектов в гуманитарной и образовательной сферах, а также в области экономики, науки и спорта.

«Мы очень благодарны обычным канадцам, которые протянули руку помощи Беларуси после аварии в украинском Чернобыле и приняли в свои семьи на оздоровление сотни белорусских детей из потерпевших регионов», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела новые санкции против России. Отмечается, что под рестрикции также попали 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

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Георгий Нестеров
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