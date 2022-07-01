Врач назвала идеальное летнее детское меню

Педиатр Мария Мамедова: в жару детей нужно кормить полноценными, но легкими блюдами

Снижение аппетита у ребенка в жаркие летние дни — это нормально, заявила врач-педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала идеальное летнее детское меню.

По ее словам, первое, что необходимо детям в жару, — это вода. Если ребенок не хочет пить только воду, ему можно давать соки, морсы, компоты, холодные чаи, а от газировок лучше отказаться из-за большого количества сахара в них, отметила врач.

Если ребенок уже переведен на общий стол, нужно пересмотреть его рацион и кормить полноценными, но легкими блюдами, советует педиатр.

Например, красное мясо можно заменить белым (кролик, курица, индейка). Детям старше года рассмотреть варианты блюд из рыбы



Эксперт добавила, что из белковых продуктов нужно отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и творогу, обращая внимание на сроки хранения и качества продукта. «Если ребенок не хочет есть молочные продукты, то можно готовить ему коктейли, взбивая кефир и творог с ягодами и фруктами», — рекомендует Мамедова.

Педиатр добавила, что летом не хочется есть горячие блюда, поэтому на обед стоит готовить холодные супы, окрошку на кефире, овощные и фруктовые салаты, а рецепты адаптировать в зависимости от возраста и вкусов ребенка. «При отсутствии аппетита рекомендую уменьшить объем разовых порций, но увеличить количество кормлений, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Уговорить ребенка съесть маленькую тарелочку каши или супа намного проще, чем заставить его съесть полноценный обед, состоящий из первого, второго и салата».

Наиболее плотные блюда стоит предлагать ребенку на завтрак или ужин, так как в эти часы не так жарко и аппетит будет лучше, добавила врач. «Завтрак и ужин может состоять из белкового блюда (мясное, рыбное, творожное, яичное). Обед — из легкого супа или овощного рагу, салата, фруктов и овощей, — говорит Мамедова. — И еще один момент: чтобы ребенок полноценно питался, нужно исключить перекусы. На видном месте не должны находиться конфеты, шоколад и прочие лакомые кусочки, которые могут перебить аппетит».

Самое главное, отмечает эксперт, — ни в коем случае не заставлять ребенка есть. Организм здорового ребенка сам знает, сколько и чего ему нужно — достаточно просто прислушаться, подытожила она.

Ранее россиянам назвали пять главных ошибок в летнем питании. Диетолог Антон Бердов уточнил, что в жару нельзя пить холодную воду и сладкую газировку.