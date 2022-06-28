Россиянам перечислили пять главных ошибок в питании летом

Диетолог Антон Бердов: в жару нельзя пить холодную воду и сладкую газировку

Ведущий диетолог сервиса Level Kitchen, эксперт в области правильного питания Антон Бердов перечислил пять главных ошибок, которые россияне делают в летнем питании. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его словам, нельзя пить холодную воду, потому что после дня, проведенного на жаре, она может привести к сбою работы иммунной системы и вызвать боль в горле. «Во время употребления холодных напитков в организме происходит резкий перепад температуры (разница температур между телом и жидкостью может достигать 30 градусов!), что приводит к охлаждению основных органов, а также к воспалению неба, миндалин и носоглотки», — предупредил он о возможном развитии ангины.

Кроме того, летом специалист не рекомендует пить сладкую газировку и соки из-за большого количество сахара, который временно увеличит запас энергии, но вскоре с большой вероятностью приведет к сбоям в работе организма. «Повысит артериальное давление и увеличит нагрузку на поджелудочную железу, что в свою очередь может привести к накоплению лишних жировых отложений, повышает риск развития диабета, а также онкологических заболеваний», — говорит Бердов, советуя пить только свежие фруктовые соки с натуральным сахаром.

Также, продолжает врач, не следует пить много напитков с содержанием кофеина, поскольку это вещество обезвоживает организм из-за его мочегонного свойства и прямого влияния на активность антидиуретического гормона, который необходим для правильной абсорбции воды в организме. «Употребление слишком большого количества кофе или черного чая летом может вызвать головную боль и обезвоживание. Если вы не можете отказаться от кофе или крепкого чая даже в жару, старайтесь пить больше воды, чтобы восполнить ее потерю», — объяснил диетолог.

Предупредил врач и о сомнительных диетах, которые обещают «быстрые результаты» ради якобы готового к лету тела. «Экстренная диета может привести к вялости, головным болям, тошноте и диарее. Помните, что любая диета это стресс для организма, а диета в жару — стресс вдвойне! Откажитесь от давления на организм, вместо этого измените пищевые привычки, питайтесь здоровой пищей», — призвал Бердов.

Пятой ошибкой он назвал строгий отказ в жару от яиц, рыбы, мяса и прочей высокобелковой пищи, которая якобы выделяют в организме чрезмерное количество тепла. Это утверждение Бердов назвал ненаучным. «Все три продукта богаты постным белком, что важно для поддержания здорового веса летом. Летом все же лучше уменьшить порции жирного мяса, такого как баранина или свинина, заменив его, например, на индейку или постную говядину», — заключил врач.

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