В Минобороны обвинили Киев в подготовке провокации с «гибелью» мирных жителей

Генерал Мизинцев заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения РФ в гибели гражданских

В Минобороны обвинили Киев в подготовки провокации в Одессе с «гибелью» мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. Как заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, планируется инсценировка поражения одного из социальных объектов, массовке, изображающей жертв, выплачены денежные средства, передает РИА Новости.

«В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — подчеркнул офицер.

Мизинцев добавил, что во время подготовки инсценировки в город прибыли до 20 представителей зарубежных СМИ, а также сотрудники ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

По словам генерала, в провокации планируется участие до 30 человек «массовки», которым за изображение погибших и пострадавших было предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов, и по 100 долларов каждому уже было выплачено.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области для обвинения России в применении химического оружия против мирного населения. По его словам, представители Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в санаторий министерства охраны здоровья «Приморский» и прорабатывали с его руководством вопросы размещения и лечения людей, пострадавших от поражения отравляющими веществами.