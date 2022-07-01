Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

МВД Якутии наградит россиянина за спасение упавшего с 12-го этажа ребенка

МВД Якутии представит к награде мужчину за спасение упавшего с 12-го этажа ребенка

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

МВД Якутии заявило о планах представить к награде россиянина, который поймал выпавшего с 12-го этажа пятилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поощрение граждан, проявивших самоотверженность, отзывчивость к чужой беде, гражданскую активную позицию и реагирование в создавшихся нестандартных ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД рассказали о случаях награждения жителей республики, проявивших самоотверженность за последние годы. Так, ранее был поощрен житель Ленска, который спас ребенка от диких собак. Также ведомство наградило десятиклассника, задержавшего взрослого грабителя и удерживавшего мужчину до приезда полиции.

«Была награждена и Елена Яковлева — скромная девушка, банковский служащий, оказавшая содействие в розыске третьеклассницы», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Якутске прохожий смог поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое, у него диагностированы травма грудной клетки и живота и отек головного мозга. Мужчину также госпитализировали.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Россия отвергла политическую подоплеку в остановке «Северного потока»
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
МВД Якутии наградит россиянина за спасение упавшего с 12-го этажа ребенка
Новый вид татуировок стал популярным трендом в семьях с детьми
Россиянину дали 12 лет за убийство бывшей жены на глазах у малолетних детей
Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»
В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева
В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.