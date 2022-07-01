МВД Якутии наградит россиянина за спасение упавшего с 12-го этажа ребенка

МВД Якутии представит к награде мужчину за спасение упавшего с 12-го этажа ребенка

МВД Якутии заявило о планах представить к награде россиянина, который поймал выпавшего с 12-го этажа пятилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поощрение граждан, проявивших самоотверженность, отзывчивость к чужой беде, гражданскую активную позицию и реагирование в создавшихся нестандартных ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД рассказали о случаях награждения жителей республики, проявивших самоотверженность за последние годы. Так, ранее был поощрен житель Ленска, который спас ребенка от диких собак. Также ведомство наградило десятиклассника, задержавшего взрослого грабителя и удерживавшего мужчину до приезда полиции.

«Была награждена и Елена Яковлева — скромная девушка, банковский служащий, оказавшая содействие в розыске третьеклассницы», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Якутске прохожий смог поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое, у него диагностированы травма грудной клетки и живота и отек головного мозга. Мужчину также госпитализировали.