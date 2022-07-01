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Заявление Зеленского о замещении российского газа сочли голословным

Аналитик Демидов назвал заявление Зеленского о замещении российского газа голословным

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о способности Украины заместить часть поставок российского газа в Европу является голословным, считает аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он объяснил, что большая часть месторождений де-факто не находится под контролем страны и, вероятно, Украина сама столкнется с дефицитом.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что поставки электроэнергии с Украины в страны ЕС помогут заменить значительную часть газа из России. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале

«Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в 2021 году заявил, что потенциальные запасы газа на Украине составляют до 600 миллиардов кубометров, но для разведки и подтверждения необходимо инвестировать около 20 миллиардов долларов, — напомнил Демидов. — В свою очередь Россия поставляет в Европу 120-150 миллиардов кубометров газа, потребление самой Украины 30 миллиардов при добыче в 20. То есть Украине самой хватит только на 20 лет неподтвержденных запасов».

Аналитик также обратил внимание на то, что часть Украины де-факто не находится под контролем властей. Что, впрочем, существенно уменьшает потребление, ведь именно юго-восток, как промышленный регион, является основным потребителем.

«Но основные месторождения находятся в Харьковской области, затем идет Полтавская. Получается, что подконтрольных месторождений стало меньше. Кроме того, все газовые месторождения находятся в стадии истощения, более 75 процентов объема уже извлечено», — рассказал эксперт.

Демидов заключил, что производство газа на Украине упадет до 3-7 миллиардов в год при падении потребления до 8-15 миллиардов. Следовательно, страна и сама столкнется с дефицитом энергоносителей.

«Украина может разрешить добычу сланцевого газа. На данный момент она запрещена в Евросоюзе, но подозреваю, что газовики уже лоббируют отмену этого запрета. Тогда добыча может вырасти до 20-30 миллиардов в год, и вот в этом случае Украина сможет экспортировать 5-15 миллиардов, от 3 до 10 процентов. Но, возможно, это будет только при наличии инвестиций, которые в свою очередь нереальны без мирного договора. Необходимо будет и время, от года до трех лет, и четкое понимание того, что прекрасная дикая природа Карпат будет утеряна навсегда», — подытожил Демидов.

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект о снижении налогов на доходы от добычи газа на морском шельфе в Черном море. Аналитики предрекли, что в будущем Румыния сможет побороться с российским «Газпромом» за главную роль в поставках топлива в Центральную и Восточную Европу.

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Наталия Белова
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