Врач предупредил об опасности одной группы препаратов для желудка

Врач Городокин заявил, что частый прием аспирина и ибупрофена может привести к гастриту

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал группу препаратов, частый прием которых может нанести вред организму. О том, какие именно лекарства могут спровоцировать заболевания желудка, специалист рассказал в беседе с терапевтом и ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Еленой Малышевой. Запись их разговора доступна на YouTube.

Городокин заявил, что постоянный прием больших доз нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к гастриту или язве желудка. Его коллега Малышева, в свою очередь, уточнила, что к этой группе препаратов относятся аспирин, вольтарен, ибупрофен, диклофенак и другие лекарства.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл привычку, которая снижает риск развития гастрита. Он посоветовал тщательно пережевывать пищу, чтобы снизить вероятность возникновения этого заболевания.

До этого Елена Малышева и ее коллеги по передаче «Жить здорово!» Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус опровергли распространенные заблуждения о гастрите. В частности, они назвали мифом мнение о том, что потребление супов способно защитить желудок от этой болезни.