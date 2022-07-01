Диетолог назвал опасные для покупки на пляже лакомства

Диетолог Поляков предупредил об опасности покупки на пляже чурчхелы и пирожков

Россиянам во время отдыха на пляже лучше избегать покупки чурчхелы и пирожков с различными начинками. Такую рекомендацию дал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков, его слова приводит URA.RU.

Поляков предупредил, что продавцы различных лакомств на пляже могут недобросовестно относиться к хранению чурчхелы — на ней зачастую скапливается пыль и грязь, а у продукта в упаковке может возникнуть риск развития анаэробных бактерий.

«Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу», — назвал опасные для здоровья продукты эндокринолог.

Не вызывает сомнений в качестве у эксперта вареная кукуруза. Тем не менее диетолог советует брать на пляж свои продукты, например, фрукты, овощи и орехи. От рыбы, мяса, яиц и различных салатов, по его мнению, лучше также отказаться, так как они могут быстро испортиться на жаре.

Ранее в июне российский тревел-блогер побывал на самом дорогом пляже в Сочи и показал на видео условия отдыха. Мужчина сильно удивился высокой стоимости услуг, например, аренда лежака на первой линии у моря стоит две тысячи рублей, аренда большой круглой кровати в виде ракушки — пять тысяч.