Российский блогер описал самый дорогой пляж Сочи фразой «ногу сломать можно»

Тревел-блогер kesttravel показал самый дорогой пляж Сочи с лежаками за две тысячи рублей

Российский тревел-блогер с ником kesttravel побывал на самом дорогом пляже в Сочи и показал на видео условия отдыха. Ролик опубликован в Telegram-канале «Крыша турдома».

Так, мужчина удивился высокой стоимости услуг и описал место фразой «ногу сломать можно». На опубликованных кадрах можно увидеть прейскурант с местными ценами — аренда лежака на первой линии у моря стоит две тысячи рублей, аренда большой круглой кровати в виде ракушки — пять тысяч.

«Зато музыка есть», — добавил автор ролика. Также видно, что у каждого шезлонга есть зонт, пройти к лежакам можно по деревянным настилам.

Пользователи сети негативно отреагировали на такие цены. «Совсем оборзели», «Уж лучше поеду за границу», «Они глумятся? На двоих на 20 суток только на лежаки 80 тысяч рублей?», «ФАС на них не хватает», — пишут юзеры.

Другим подписчикам канала стоимость показалась оправданной. «Какая разница, какая цена, если есть люди, которым это по карману?», «Вы можете пройти мимо и загорать на соседнем за 500 рублей или на полотенце за бесплатно», «Красота и эстетика всегда стоили дорого. В чем проблема?» — отмечают юзеры.