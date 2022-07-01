Венгрия захотела нарастить военные возможности

Премьер Венгрии Орбан заявил, что стране необходимо нарастить военные возможности

Власти Венгрии захотели нарастить военные возможности страны. О такой необходимости заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности», — призвал глава венгерского кабмина.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт на данный момент не готов обсуждать возможность отказа от российского газа. «Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — рассказал он.