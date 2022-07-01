Пентагон получил более тысячи предложений по созданию оружия для Украины

CNN: Пентагон рассматривает 1,3 тысячи предложений по созданию оружия для Украины

Пентагон получил порядка 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по созданию инновационного оружия для Украины. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства США, передает CNN.

По информации источника, Пентагон надеется сделать выбор в ближайшие недели. Запрос касался областей вооружения, которые отвечали ключевым требованиям украинской армии: вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, беспилотные авиационные системы и средства защищенной связи.

23 июня Украина получила от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил за сотрудничество главу Пентагона Ллойда Остина. «Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — заявил Резников.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО. Однако уточняется, что этот вопрос еще не решен. Неназванный чиновник рассказал, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.