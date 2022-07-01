Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам

Власти Польши начали постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам

Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, с пятницы, 1 июля, государство прекратит выплачивать пособия гражданам, приютивших беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что польские власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Как заявил замглавы МВД и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, власти исходят из того, что «многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать». Так, из около 500 тысяч украинских беженцев больше половины уже начали легально работать.

Кроме того, с 1 июля в Польше заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины, а в Варшаве его отменили еще месяц назад.

В мае власти Польши заявляли, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины.