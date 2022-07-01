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Полицейский алгоритм научился предсказывать преступления

Nature: нейросеть научили предсказывать преступления за неделю до их совершения

Фото: Shutterstock

Американские ученые представили алгоритм, который научился прогнозировать те или иные преступления. Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Разработанный специалистами Чикагского университета (США) алгоритм анализирует ситуацию в городе и полагается на полицейскую базу, чтобы спрогнозировать вероятность совершения тех или иных преступлений. Модель выявляет закономерности и пытается предсказать будущие события.

Ученые отметили, что нейросеть делит город на сектора площадью 1000 квадратных футов. Исследование продемонстрировало, что в Чикаго алгоритм показал 90-процентную точность работы, также технология оказалась эффективна при использовании в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии. Созданная учеными система смогла подсчитать вероятность совершения преступлений примерно за неделю до их совершения.

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Новый инструмент похож на ранее использовавшиеся алгоритмы, однако нейросеть учитывает социальную среду городов, а также нюансы взаимосвязи между представителями криминального мира и сотрудниками полиции. Так, в 2012 году полицейские Чикаго внедрили похожий алгоритм, однако он ошибочно определял потенциальных преступников. Напротив, новый инструмент использует сотни тысяч социологических паттернов для определения риска совершения преступления в определенное время и в определенном месте.

В ноябре 2020 года представители МВД заявили, что собираются реализовать проект по внедрению искусственного интеллекта, с помощью которого полиция будет выявлять серийных преступников. Нейросеть будет использоваться в специальном программном обеспечении.

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Андрей Ставицкий
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