Полковника МВД России обвинили в хулиганстве из-за драки с прокурором и судьей

Baza: СКР обвинил в хулиганстве полковника МВД за драку с прокурором в ресторане Москвы

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве заместителю начальника отдела экономической безопасности МВД полковнику Роману Ромашину за драку в московском ресторане с прокурором Марией Семененко и ее супругом-судьей. Об этом сообщает издание Baza.

Полицейскому вменяют хулиганство в составе группы, ему избрана подписка о невыезде.

В марте стало известно, что Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил два уголовных дела после проверки обстоятельств инцидента в ресторане La Provincia, в котором пострадала прокурор Семененко. Второе дело — о халатности в отношении сотрудников ОМОН Росгвардии, которые охраняли находящуюся под госзащитой прокурора. Семененко известна тем, что выступает в судах государственным обвинителем по резонансным делам.

26 марта в Москве произошла драка в ресторане на Калужской площади напротив здания МВД России, позже стычка продолжилась у входа в заведение.