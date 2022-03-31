По поручению Бастрыкина возбудили дело после драки с прокурором Семененко

СКР возбудил два дела после драки полицейского с прокурором Семененко в ресторане Москвы

Следственный комитет России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил два уголовных дела после проверки обстоятельств драки в московском ресторане La Provincia, в которой пострадала прокурор Мария Семененко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Московские следователи начали два расследования: одно из них ведется по факту хулиганства, обвиняемым по которому может стать полковник полиции Роман Ромашин, инициировавший конфликт с Семененко и ее супругом — судьей Дмитрием Ганусом; второе — о халатности в отношении сотрудников ОМОН Росгвардии, приставленных к находящейся под государственной защитой Семененко, которая известна тем, что выступает в судах государственным обвинителем по резонансным делам.

По данным СКР, омоновцы не обеспечили безопасность охраняемого лица, из-за чего прокурор получила ушиб мягких тканей лица, кисти и ссадины, однако они заявили следователям, что закрыли собой Семененко и мешали полковнику МВД приблизиться к ней. Адвокат одного из росгвардейцев назвал обвинения СКР беспочвенными.

30 марта Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на сотрудников ОМОН. 26 марта в Москве произошла драка в ресторане на Калужской площади напротив здания МВД России, позже стычка продолжилась у входа в заведение.