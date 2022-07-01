Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой

Врач сборной России Филипп Шветский заявил, что допинга для фигуристов не существует

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский сделал заявление о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Его слова приводит «Литературная газета».

«Фигурное катание — не бодибилдинг. Допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение — нонсенс. Дать спортсменке допинг, зная, что впереди допинг-контроль, — это в психиатрии называется суицидальной попыткой», — рассказал Шветский. Он подчеркнул, что любой препарат имеет побочные эффекты, которые отрицательно бы сказались на катании Валиевой.

Ранее 1 июля стало известно, что Валиева была переведена из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый на сезон-2022/2023. После перевода в регистрируемый пул становится обязательным указание ежедневного 60-минутного периода абсолютной доступности, в рамках которого фигуристку гарантированно смогут найти по указанному для этого периода адресу.

Допинг-скандал вокруг Валиевой произошел во время Олимпиады 2022 года. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в Играх.