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Требования к Валиевой по допинг-контролю ужесточили

Фигуристку Валиеву перевели в регистрируемый пул допинг-тестирования на сезон-2022/2023

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева была переведена из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый на сезон-2022/2023. Об ужесточении требований к спортсменке сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

По информации источника издания, после перевода в регистрируемый пул становится обязательным указание ежедневного 60-минутного периода абсолютной доступности, в рамках которого Валиеву гарантированно смогут найти по указанному для этого периода адресу. Если спортсменка не будет найдена, то ей оформят пропуск теста. За три таких пропуска в течение 12 месяцев грозит дисквалификация до двух лет.

20 мая глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о расследовании дела Валиевой. Он заявил, что дело на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства и Международного агентства тестирования.

Допинг-скандал вокруг Валиевой произошел во время Олимпиады 2022 года. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в Играх.

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Анастасия Борисова
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