Параллельный импорт оказался неотличим от вывода денег из страны

РБК: российские банки не могут отличить параллельный импорт от вывода средств из страны

Российские банки столкнулись с проблемой при оценке операций по финансированию параллельного импорта, который на фоне западных санкций официально разрешен в России. В ряде случаев его оплата компаниями оказалась неотличима от обналичивания и вывода средств из страны, которые кредитные организации должны блокировать, чтобы не попасть под штрафы ЦБ, сообщает РБК.

В Росфинмониторинге сообщили, что зафиксировали сомнительные операции и передали банкам рекомендации, как проверять переводы на соответствие требованиям закона. Основатель консалтингового центра AML Club Елена Таран подтвердила, что в банковском сообществе проблема стоит остро, но четких рекомендаций на эту тему она не встречала.

Источник в крупном банке объяснил, что в прошлые годы Центробанк боролся как с параллельным, так и с серым импортом. Они различаются тем, что в первом случае товар, купленный в третьей стране у посредника, ввозится с соблюдением российских таможенных правил, а во втором — в обход процедур или с занижением стоимости.

В итоге теперь банковская отрасль сталкивается с парадоксом: параллельный импорт легален, а обеспечивающие его операции — нет. Если назначение исходящего платежа не соответствует тому, что ввозится через таможню, или же цель платежа изменится, то банки могут посчитать его сомнительным — таковы действовавшие ранее правила.

По словам Таран, ранее популярной для вывода средств была схема по авансированию импорта, когда российская компания перечисляла средства контрагенту за рубежом, но товар либо не ввозили, либо поставляли совсем не то, что должно было пройти по документам. Развитие технологий, в том числе в странах Таможенного союза, позволило прикрыть эти схемы, но параллельный импорт позволяет возродить такую практику.

Собеседники издания объяснили, что теперь российский покупатель получил возможность обосновать любые изменения — например, платеж неизвестной организации или смену назначения платежа. При этом банки объективно не могут проверить всю цепочку товарооборота и обстоятельства того, что происходит за пределами России.

Ни один из 20 крупных банков, в которые издание направило запрос, не ответил на вопрос о критериях, предложенных Росфинмониторингом. Эксперты полагают, что в итоге банкам придется сосредоточиться на проверке российского импортера и поставщика-нерезидента. В этом случае значительно возрастет нагрузка как на компанию, так и на проверяющих, а количество документов, которые необходимо собрать, значительно вырастет.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева отметила, что параллельный импорт предоставляет большие возможности для серых схем, проконтролировать которые непросто. Соответственно, растет угроза и того, что в них обвинят добросовестных поставщиков.

Ранее генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев объяснил, что даже при параллельном импорте компании могут попасть под западные санкции. Чтобы избежать опасности, они могут начать строить сложные схемы для финансирования закупок.