Экономист перечислил риски параллельного импорта

Аналитик Самиев допустил попадание ряда компаний под санкции из-за параллельного импорта

Ряд компаний, которые захотят поставлять в Россию товары в обход ограничений с помощью параллельного импорта, может попасть под личные санкции, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик, генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что компании могут пойти на развертывание более сложных логистических цепочек, но это приведет к удорожанию товаров для конечного потребителя.

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год. Инициатива также освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в страну товаров без согласия со стороны правообладателей. Самиев перечислил риски для компаний, которые согласятся поставлять продукцию по новым схемам.

Риски обхода санкций

«Даже те, кто готов поставлять товары в Россию через третьи страны, могут испугаться вторичных санкций, — считает аналитик. — Если выяснится, что поставки идут в Россию, пусть даже и не прямым путем, компании-производители товаров и оборудований могут быть подвергнуты личным ограничениям».

Вместе с тем далеко не все производители, ушедшие из России, могут попасть под вторичные санкции. Самиев объяснил, что некоторые принимали такое решение самостоятельно, не опираясь на официальные запреты, как, например, компания Coca-Colа.

«У нас нет запрета на экспорт напитков, любой другой продукции в сфере питания. Так что конкретная компания может прекратить производство на территории нашей страны, перестать официально поставлять продукцию, но безболезненно делать это в обход, с помощью параллельного импорта. Никаких рисков для нее нет. Пока запрет распространяется только на определенные поставки, вроде высокотехнологичного оборудования, автомобилей, предметов роскоши», — напомнил экономист.

Он предположил, что подавляющее большинство компаний, чья продукция запрещена на экспорт в Россию, все равно пойдут на риск и согласятся на схему параллельного импорта. Но для этого им придется продумать более сложные логистические цепочки, минимизирующие вероятность юридических оснований для ввода личных санкций.

«Если доказать, что компания знала о параллельном импорте своей продукции, окажется невозможно, то и предъявить ей будет нечего. Так что просто нужна сложная логистическая схема, которая, впрочем, приведет к росту цен для конечного потребителя ввиду дополнительных пошлин и транспортных расходов», — заключил экономист.

Напомним, в мае 2022 года Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечень вошли деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего в списке 96 пунктов.