Мужчина поджег строящийся дом начальника «по велению духов»

New York Post: Тхань Ха из США поджег недостроенный дом начальника «по велению духов»

В США арестован мужчина, совершивший поджог строящегося дома, который собирался купить его начальник. Об этом сообщает New York Post.

54-летнего Тхань Ха из города Сент-Питерсберг, штат Флорида, арестовали после того, как он был опознан на видеозаписи с места происшествия. 3 мая мужчина подъехал на велосипеде к недостроенному дому и проник внутрь, стараясь прикрыть лицо одеждой от камер видеонаблюдения. Через пять минут Ха выбежал из здания и быстро уехал. Вскоре здание охватило пламя.

После задержания американец сказал, что не имеет никаких претензий к своему руководству, а поджог устроил «по велению духов». Собиравшийся купить пострадавший дом мужчина опознал своего сотрудника на записи с видеокамер.

Сейчас Ха находится под стражей по обвинению в поджоге, ему назначен залог в размере 10 тысяч долларов (556,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина устала от придирок начальника и подожгла рабочее место. Опознать недовольную сотрудницу удалось по записи камер видеонаблюдения.