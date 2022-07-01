Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина поджег строящийся дом начальника «по велению духов»

New York Post: Тхань Ха из США поджег недостроенный дом начальника «по велению духов»

Фото: Mohamed Nohassi / Unsplash

В США арестован мужчина, совершивший поджог строящегося дома, который собирался купить его начальник. Об этом сообщает New York Post.

54-летнего Тхань Ха из города Сент-Питерсберг, штат Флорида, арестовали после того, как он был опознан на видеозаписи с места происшествия. 3 мая мужчина подъехал на велосипеде к недостроенному дому и проник внутрь, стараясь прикрыть лицо одеждой от камер видеонаблюдения. Через пять минут Ха выбежал из здания и быстро уехал. Вскоре здание охватило пламя.

Материалы по теме:
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля 2021
Бал сатаны Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Бал сатаныОгонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
9 января 2018

После задержания американец сказал, что не имеет никаких претензий к своему руководству, а поджог устроил «по велению духов». Собиравшийся купить пострадавший дом мужчина опознал своего сотрудника на записи с видеокамер.

Сейчас Ха находится под стражей по обвинению в поджоге, ему назначен залог в размере 10 тысяч долларов (556,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина устала от придирок начальника и подожгла рабочее место. Опознать недовольную сотрудницу удалось по записи камер видеонаблюдения.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о просьбе Украины к Турции задержать судно под российским флагом
Психотерапевт прокомментировала идею остаться близкими друзьями с бывшим
Малышева перечислила разрушающие почки привычки
Беспилотные такси парализовали движение в Сан-Франциско
Нашествие летающих насекомых в Анапе взволновало пользователей соцсетей
Власти граничащего с Украиной региона рассказали об обстреле со стороны ВСУ
Архитектор предложил дизайнерские решения для тесного коридора
В ЛНР назвали цель обстрела Ровеньков украинскими военными
Молодо выглядящая 92-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Национализацию российского месторождения назвали «щелчком по носу» Западу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.