Стюардесса в мини-юбке снялась в откровенной позе и восхитила пользователей сети

Стюардесса Frontier Airlines снялась в откровенной позе и восхитила пользователей сети

Бортпроводница компании Frontier Airlines снялась в откровенной позе в салоне самолета и восхитила пользователей сети. Фотография появилась в Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя в пассажирском кресле и вытягивая ноги вперед. Девушка одета в черную униформу с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.

Подписчики сообщества восхитились внешностью сотрудницы авиакомпании. «Прекрасна», «Вы так невероятно хороши», «Выглядите очень мило», «Горячее фото», «Хотелось бы мне лететь этим рейсом», «Вы так красивы и сексуальны», «Просто чудесные ножки», — написали они.

Ранее в июне бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату раскрыла худшее место в самолете для занятий сексом. По ее словам, меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место.