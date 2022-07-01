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Стюардесса в мини-юбке снялась в откровенной позе и восхитила пользователей сети

Стюардесса Frontier Airlines снялась в откровенной позе и восхитила пользователей сети

Фото: @fly_hostess_

Бортпроводница компании Frontier Airlines снялась в откровенной позе в салоне самолета и восхитила пользователей сети. Фотография появилась в Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя в пассажирском кресле и вытягивая ноги вперед. Девушка одета в черную униформу с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.

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Подписчики сообщества восхитились внешностью сотрудницы авиакомпании. «Прекрасна», «Вы так невероятно хороши», «Выглядите очень мило», «Горячее фото», «Хотелось бы мне лететь этим рейсом», «Вы так красивы и сексуальны», «Просто чудесные ножки», — написали они.

Ранее в июне бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату раскрыла худшее место в самолете для занятий сексом. По ее словам, меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место.

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Валентина Процкова
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