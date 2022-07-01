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Уличных художников пригласили на фестиваль стрит-арта в Екатеринбурге

25 художников примут участие в фестивале стрит-арта «Стенограмма» в Екатеринбурге

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Около 25 художников представят свои работы на фестивале стрит-арта «Стенограмма» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поучаствовать в мероприятии пригласили художников из Москвы, Владивостока, Омска, Казахстана, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сербии.

«В этом году иностранцев у нас меньше, мы получали отказы об участии. Я не делаю из этого трагедию, российские художники нисколько не уступают им, это не измеряется географией», — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

Для гостей фестиваля в этом году организуют уличный кинотеатр и покажут спектакль о стрит-арте. Посетители смогут попробовать себя в создании объектов искусства, а также запустят в реку Исеть диоды.

Ранее, 30 июня, в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Зеркало для мечты». На ней представлены работы трех российских фотографов о дружбе, мечте, счастливой и несчастливой любви, а также об одиночестве.

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Мария Гейн
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