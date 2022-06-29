В Екатеринбурге откроется фотовыставка «Зеркало для мечты»

Фотовыставка «Зеркало для мечты» откроется 30 июня в Екатеринбурге

В екатеринбургском центре фотографии «Март» 30 июня состоится открытие выставки «Зеркало для мечты». Как уточняет интернет-журнал «Культура Екатеринбурга», на выставке будут представлены работы трех российских фотографов о дружбе, мечте, счастливой и несчастливой любви, а также об одиночестве.

Среди участников выставки — популярный тревел-блогер Петр Ловыгин, московский фотограф Мария Плешкова и фотограф из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Каждый из них работает с разными темами — в частности, Ловыгин представит созданные в конце нулевых снимки, которые он относит к жанру «маленькое фотографическое кино». Автор создал воображаемую страну costarica, и через последовательность фотографий он раскрывает свои фантазии-истории.

Анна Плюснина, в свою очередь, показывает в своих снимках истории юных влюбленных пар, а Мария Плешкова снимает автопортреты в технике рисования светом. Внимание московского фотографа притягивает трансмутация тела в другие формы.

Ранее сообщалось, что у Екатеринбурга к 300-летию города появился собственный логотип — его выбрали по итогам конкурсного отбора.