Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Екатеринбурге откроется фотовыставка «Зеркало для мечты»

Фотовыставка «Зеркало для мечты» откроется 30 июня в Екатеринбурге

Фото: Петр Ловыгин / Культура Екатеринбурга

В екатеринбургском центре фотографии «Март» 30 июня состоится открытие выставки «Зеркало для мечты». Как уточняет интернет-журнал «Культура Екатеринбурга», на выставке будут представлены работы трех российских фотографов о дружбе, мечте, счастливой и несчастливой любви, а также об одиночестве.

Среди участников выставки — популярный тревел-блогер Петр Ловыгин, московский фотограф Мария Плешкова и фотограф из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Каждый из них работает с разными темами — в частности, Ловыгин представит созданные в конце нулевых снимки, которые он относит к жанру «маленькое фотографическое кино». Автор создал воображаемую страну costarica, и через последовательность фотографий он раскрывает свои фантазии-истории.

Анна Плюснина, в свою очередь, показывает в своих снимках истории юных влюбленных пар, а Мария Плешкова снимает автопортреты в технике рисования светом. Внимание московского фотографа притягивает трансмутация тела в другие формы.

Ранее сообщалось, что у Екатеринбурга к 300-летию города появился собственный логотип — его выбрали по итогам конкурсного отбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине
В России выявили 3028 случаев коронавируса
Кадыров получил Почетную грамоту президента России
Байден заявил об изменении силовой позиции США в Европе
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.