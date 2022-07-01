Названы самые популярные пластические операции среди российских мужчин

Косметолог Лусине Майтесян: мужчины хотят иметь ровный нос и пресс с кубиками

Российские мужчины хотят иметь ровный нос и пресс с кубиками, сообщила косметолог и пластический хирург Лусине Майтесян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые популярные среди соотечественников пластические операции.

Врач отметила, что культ красоты у российских мужчин возникает в сравнительно позднем возрасте. Если раньше, по ее словам, они не беспокоились о вторых подбородках, кривом носе и лишних жировых отложениях, то сегодня, глядя на публичный «парад красоты» в социальных сетях, начинают заботиться о внешности.

«Если говорить о мужской пластике, то пока в России она больше является средством избавления от проблем, чем инструментом формирования красивого тела», — заявила Майтесян. Поэтому, объясняет она, одной из самых востребованных для мужчин операций остается исправление носовой перегородки. Затем по популярности идут липосакция живота и гинекомастия (удаление жира в районе груди — прим. «Ленты.ру»).

Особенно интересует мужчин спортивная липосакция, когда живот не только становится более плоским, но ему придаются спортивные очертания с кубиками

Лусине Майтесян

Майтесян добавила, что все чаще мужчины хотят изменить форму верхних век и подтянуть верхнюю часть лица, чтобы избавиться от нависших бровей.

«Что заставляет мужчин ложиться "под нож"? Это редко вызвано необходимостью кому-то понравиться или быть более успешным в профессии, — говорит пластический хирург. — В отличие от женщин, мужчины делают это исключительно для себя. Мужчина обращается в клинику красоты, когда всего уже добился, и у него наконец появилось время, чтобы заняться собой. Так, недавно один клиент в возрасте под 70 лет пришел в клинику и заявил, что хочет круто выглядеть на пляже».

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