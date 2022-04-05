Россиянам рассказали об опасных методах лечения

Врач Валентин Шишкин посоветовал не прибегать к некоторым традиционным методам лечения

Клинический психолог, педиатр и иммунолог Валентин Шишкин рассказал россиянам об опасных методах лечения, которые используют врачи. В интервью для «Доктор Питер» он объяснил, что некоторые традиционные способы, вроде банок и горчичников, вредят здоровью, и посоветовал не использовать их для лечения.

По мнению Шишкина, в медицине до сих пор используются методы лечения, которые наносят непоправимый вред организму и давно нуждаются в замене на более эффективные. К «варварским» методам врач причислил горчичники, кровопускание, банки, синюю лампу и другие способы.

По словам педиатра, горчичники, которые часто используют при лечении простуды, сильно уступают по эффективности новым медикаментозным средствам. Прогревающая синяя лампа, как считает Шишкин, опасна для лечения вирусных инфекций, поскольку прогревание только усиливает воспаление и тормозит работу иммунной системы.

Банки, утверждает врач, хоть и редко используются в медицине, но могут работать как иммуностимулирующий метод при лечении хронических заболеваний. Шишкин предупреждает, что использование банок опасно, если у человека высокая температура или есть гнойные очаги воспаления.

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