Защищавшая платежи россиян компания ушла из страны

Forbes: компания по защите платежных операций Thales ушла из России

Французская компания Thales приняла решение покинуть Россию. Фирма предоставляла технологии для обеспечения безопасности данных клиентов российского банковского сектора. Об уходе Thales представитель компании рассказал Forbes.

В Россию Thales поставляла устройства для банкоматов, которые защищают и шифруют данные клиентов, рассказал изданию сотрудник компании-дистрибьютора Thales. Эта технология обеспечивает защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования, указано на сайте официального дистрибьютора Thales DNA Distribution. Группа обслуживала в России около 20 банков.

Названия банков представитель компании не раскрыл, однако, согласно данным на сайте госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли крупнейшие организации сектора.

Представитель Thales подчеркнул, обеспечением безопасности в российском банковском секторе также занимались и другие компании. К примеру, аналогичный модуль есть у американской компании Entrust, которая в 2021 году купила французскую Antelop Solutions и хотела начать поставлять свою продукцию в Россию до начала спецоперации, отметил собеседник в компании-дистрибьюторе Thales.

Уход Thales нельзя назвать критичным, считает независимый эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, за тот период, пока уже проданные решения еще будут работать, банки успеют перейти на российские аналоги (решения предлагают российские «Инфотекс» и CryptoPro). При оперативном переходе это может занять около полугода.

По данным СМИ, Центральный банк уже в мае начал подготовку к тестированию российских HSM-модулей, учитывая то, что зарубежные аналоги придется заменять. Предполагается, что к августу модули должны быть доставлены в банки и НСПК, чтобы началось практическое тестирование. Закончить его хотят к концу года.