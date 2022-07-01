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Защищавшая платежи россиян компания ушла из страны

Forbes: компания по защите платежных операций Thales ушла из России

Фото: Charles Platiau / Reuters

Французская компания Thales приняла решение покинуть Россию. Фирма предоставляла технологии для обеспечения безопасности данных клиентов российского банковского сектора. Об уходе Thales представитель компании рассказал Forbes.

В Россию Thales поставляла устройства для банкоматов, которые защищают и шифруют данные клиентов, рассказал изданию сотрудник компании-дистрибьютора Thales. Эта технология обеспечивает защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования, указано на сайте официального дистрибьютора Thales DNA Distribution. Группа обслуживала в России около 20 банков.

Названия банков представитель компании не раскрыл, однако, согласно данным на сайте госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли крупнейшие организации сектора.

Представитель Thales подчеркнул, обеспечением безопасности в российском банковском секторе также занимались и другие компании. К примеру, аналогичный модуль есть у американской компании Entrust, которая в 2021 году купила французскую Antelop Solutions и хотела начать поставлять свою продукцию в Россию до начала спецоперации, отметил собеседник в компании-дистрибьюторе Thales.

Уход Thales нельзя назвать критичным, считает независимый эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, за тот период, пока уже проданные решения еще будут работать, банки успеют перейти на российские аналоги (решения предлагают российские «Инфотекс» и CryptoPro). При оперативном переходе это может занять около полугода.

По данным СМИ, Центральный банк уже в мае начал подготовку к тестированию российских HSM-модулей, учитывая то, что зарубежные аналоги придется заменять. Предполагается, что к августу модули должны быть доставлены в банки и НСПК, чтобы началось практическое тестирование. Закончить его хотят к концу года.

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Платон Щукин
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