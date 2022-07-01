Стало известно о требовании Германии разблокировать транзит в Калининград

Spiegel заявил о требовании ФРГ от Литвы разблокировать транзит в Калининград

Власти ФРГ потребовали разблокировать транзит российских товаров через Литву в Калининград. Об этом стало известно изданию Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что правила транзитных перевозок должны определяться с учетом того, что транзит осуществляется между двумя частями одной страны.

Европейская комиссия (ЕК) опубликует объяснение сложившейся ситуации в ближайшие дни. В том числе ЕК уточнит перечень и количество товаров, которые Россия сможет ввозить в Калининград через Литву.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал русофобским приступом блокаду Калининграда. Он также заверил, что у России есть асимметричный ответ на транзитную блокаду Калининграда, однако это находится за гранью экономического сотрудничества.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.