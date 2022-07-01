В Госдуме подготовили проект о новом выходном в России

Комитет Госдумы подготовил законопроект о выходном в День семьи, любви и верности 8 июля

В Госдуме подготовили законопроект, устанавливающий 8 июля в России новый выходной в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом во время заседания экспертного совета рассказала глава комитета по вопросам семьи Нина Останина, передает РИА Новости.

«Если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», — заявила она.

Останина предположила, что Совет Думы поддержит предложение комитета.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно документу, праздник направлен на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, а также на сохранение традиционных семейных ценностей.

Ранее Минтруд рассказал, что в 2023 году новогодние праздники продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января. Кроме того, россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, а в мае — первого числа и с шестого по девятое.