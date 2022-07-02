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Польша заявила о намерении добиться репараций от Германии

Глава правящей партии Польши Качиньский заявил о намерении добиться репараций от Германии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, от властей Германии. Об этом заявил в Белостоке глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Его цитирует РИА Новости.

По словам Качиньского, тему репараций нельзя забыть. «Мы не можем отступить, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», — заключил политик.

Кроме того, политик призвал сограждан отстаивать свои интересы и всегда помнить, каковы они. «[Мы должны] знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы», — пояснил Качиньский.

В Польше на протяжении нескольких лет подряд поднимают вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Тем не менее в Берлине полагают, что уже выплатили Варшаве достаточно крупные репарации.

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Виктория Кондратьева
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