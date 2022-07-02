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В Германии выступили против бойкота русской культуры

Госминистр культуры Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культуры
Клаудия Рот

Клаудия Рот. Фото: Imago / Thomas Trutschel / Global Look Press

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культуры и пообещала не позволить России «забрать Чехова». Об этом она заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

«Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру», — сказала она. В качестве примера она привела случай, когда оркестру в земле Северный Рейн-Вестфалия запретили играть музыку композитора Петра Чайковского. После публичного обсуждения музыкантам все-таки разрешили сыграть, однако «споры продолжаются», констатировала Рот.

В обществе есть большая неопределенность по поводу того, как относиться к русской культуре, отметила министр. «Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы», — пояснила она. Рот добавила, что «есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов». «Я не позволю [президенту России Владимиру] Путину забрать у меня Чехова», — заключила министр.

В июне против запрета русской культуры выступила и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Западные страны должны относиться к русской культуре уважительно, заявила она.

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Марина Совина
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