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Бывший чемпион UFC потребовал реванша с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй потребовал боя против Конора Макгрегора

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй потребовал нового поединка против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает TMZ.

30-летний Холлоуэй убежден, что противостояние станет знаковым. Он призвал провести реванш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на Гавайях.

Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. В ночь на 3 июля ему предстоит поединок против австралийца Александра Волкановски за чемпионский титул.

Холлоуэй дрался против Макгрегора в 2013 году. Тогда ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Всего на счету Холлоуэя 23 победы при шести поражениях. Он выступает в UFC с 2012 года.

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