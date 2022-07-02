В России после ухода IKEA взлетел спрос на мебель на заказ

«Ъ»: после ухода IKEA спрос на мебель на заказ взлетел на 30 процентов

Спрос на изготовление и сборку мебели на заказ в июне взлетел на 30 процентов год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

Это произошло после ухода IKEA с российского рынка. Самые популярные запросы — изготовление кроватей, диванов, шкафов и столов. В YouDo также заметили увеличение числа запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ, — на 20 процентов к февралю этого года.

Гибкость предлагаемой цены у небольших мастерских делает их предложение конкурентным, пояснил директор «Авито Услуг» Георгий Акопян. В первом квартале 2022 года объем производства мебели в России, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в денежном выражении вырос на 20 процентов год к году, до 79,6 миллиарда рублей.

Шведская IKEA объявила о полном уходе из России 15 июня. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Позже сеть Hoff заявила, что готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA.

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