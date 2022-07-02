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В российском преемнике «Макдоналдса» появился алкоголь

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» в России начали продавать пиво

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В сети ресторанов «Вкусно — и точка», которые пришли на замену ушедшему с российского рынка «Макдоналдсу», начали продавать алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал радио «Говорит Москва».

Посетители «преемника» американской сети фастфуда заметили, что в меню теперь можно заказать пиво. Одна банка 0,45 литра будет стоить 180 рублей. Уточняется, что продукция доступна только лицам старше 18 лет.

Ранее стало известно о других нововведениях в ресторанах фастфуда в России. Так, крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начинают переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. В заведениях «Вкусно — и точка» пока не перестали продавать продукцию Coca-Cola — руководитель компании отмечал, что удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно она кончится.

В мае, спустя два месяца после закрытия ресторанов, сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек. Там подчеркнули, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

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Варвара Кошечкина
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