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Рогозин раскрыл планы по использованию ракет «Протон»

Глава «Роскосмоса» Рогозин пообещал, что Россия запустит все ракеты «Протон»
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон», пообещал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

По его словам, если пуски продолжатся и после 2024 года, то могут потребоваться дополнительные переговоры. «Мы "Протоны" планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать», — раскрыл планы по использованию техники глава «Роскосмоса».

Политик добавил, что Центр Хруничева «имеет задел» по ракетам. Речь идет о системах управления или двигателей. Рогозин добавил, что «выбрасывать» проект отрасль «просто не имеет права». Заказчики пусков привыкли к «Протонам», и аппараты адаптированы к этим ракетам, отметил он. На космодроме Байконур есть действующая стартовая площадка.

Ранее государственная корпорация подтвердила возможный обмен оборудованием миссии ExoMars с Европейским космическим агентством.

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Марина Совина
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