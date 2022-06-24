«Роскосмос» подтвердил возможный обмен оборудованием ExoMars с ЕКА

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила возможный обмен с ЕКА оборудованием миссии ExoMars

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила возможный обмен оборудованием миссии ExoMars с Европейским космическим агентством (ЕКА). Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время госкорпорация "Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ сложившейся ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Там же отметили, что «по представленной ЕКА информации в июле 2022 года планируется очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта».

В июне агентство Reuters сообщило, что глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил о планах обсудить с «Роскосмосом» возвращение оборудования миссии ExoMars.

В марте на фоне российской спецоперации по защите Донбасса европейская сторона отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.