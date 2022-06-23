Европа захотела обменять оборудование ExoMars

В ЕКА заявили, что хотят обсудить с «Роскосмосом» возвращение оборудования миссии ExoMars

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил о планах обсудить с «Роскосмосом» возвращение оборудования миссии ExoMars. Об этом сообщает Reuters.

«Большая часть оборудования ExoMars находится в Италии, среди него есть российские компоненты. У нас также есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои», — сказал руководитель.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что контакты госкорпорации с НАСА и ЕКА продолжаются.

В том же месяце он сообщил, что «Роскосмос» вновь ведет переговоры с ЕКА о запуске миссии ExoMars.

В марте на фоне российской спецоперации по защите Донбасса европейская сторона отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.