Российский губернатор поздравил десантников с американскими санкциями

Губернатор Псковской области Ведерников поздравил десантников с санкциями США

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил десантников региона с тем, что они попали под американские санкции, в своем Telegram-канале.

Как напомнил Ведерников, в конце июня США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, которые базируются в Псковской области. По мнению губернатора, попадание в санкционный список свидетельствует о том, что американские власти высоко оценили работу российских военнослужащих. «Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику – и конечно, с этим их можно только поздравить», — добавил он.

В июне сообщалось, что США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России». Решение о том, кто именно попадет под рестрикции, примут страны G7.