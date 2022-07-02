Российские власти освободили от НДС одну сферу

Мишустин подписал постановление об освобождении от НДС для владельцев гостиниц

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцы таких объектов будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет, говорится на сайте правительства.

Реестр будет в электронном виде, отвечать за его ведение станет Ростуризм. В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Решение о введении нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, правительство приняло в марте. Власти хотят выполнить таким образом несколько задач: простимулировать обновление и развитие туристической инфраструктуры, а также повысить конкурентоспособность сферы.

Льготный период для нулевой ставки составит пять лет (до 30 июня 2027 года). По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, обнуление налоговой ставки поможет также решить вопрос с острым дефицитом современных качественных отелей в России.