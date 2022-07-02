В Москве появился вуз имени Жириновского

Московский Институт мировых цивилизаций назвали именем экс-лидера ЛДПР Жириновского

Столичный вуз назвали в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского — теперь Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве носит имя российского политика. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы ЛДПР Александра Дюпина.

По данным издания, соответствующее решение было принято 30 июня, новое название звучит так: Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. Жириновский являлся учредителем ИМЦ, вуз функционирует уже 23 года. За это время политик принимал участие в работе над инфраструктурой заведения, привлечении преподавателей из лучших вузов страны, студенческом обмене с крупными российскими и иностранными университетами — всегда лично приглашал молодежь на учебу. Ректор ИМЦ Олег Слоботчико заявил изданию, что целью ИМЦ с момента его учреждения Жириновским было развитие качественного и социально ориентированного образования.

Ранее сообщалось, что покойный Жириновский появился онлайн в соцсети — на странице бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского во «ВКонтакте» заметили подозрительную активность. Позже стало ясно, что что коллеги продолжают вести его страницы — там выкладываются мемориальные посты, связанные с ним. Публикуются его заявления, которые соответствуют современной повестке дня, публикуются архивные фотографии, видео.

Время роста



