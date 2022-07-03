Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота

Адмирал Владимир Комоедов назвал военно-морской Украины флот военно-речным

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов рассказал о состоянии Военно-морских сил (ВМС) Украины в беседе с РИА Новости.

Как указал Комоедов, по факту День военно-морского флота на Украине будет отмечаться без флота, так как корабли либо затоплены, либо не готовы нести боевое дежурство. «Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — констатировал он. В составе украинского флота остались только несколько бронекатеров, которые, по мнению адмирала, в лучшем случае могут передвигаться по Днепру.

При этом после раздела корабельного состава Черноморского флота СССР в 1997 году ВМС Украины имели более 100 кораблей всех рангов, в том числе первого, напомнил Комоедов. Среди них был в том числе и самый современный на тот момент фрегат «Гетман Сагайдачный», который достался Украине. Однако на данный момент этот корабль фактически уничтожен, добавил военный.

Ранее источник ТАСС в Крыму сообщил, что почти все украинские корабли, находящиеся под контролем России, после завершения специальной военной операции будут утилизированы.