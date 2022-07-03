В Белом доме оценили перспективу ведения переговоров по Украине

Белый дом заявил, что время для переговоров по ситуации на Украине пока не пришло

Время для переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не пришло. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News, передает ТАСС.

По словам Кирби, президент Украины Владимир Зеленский может решить, на каких условиях будет определяться победа.

«Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров]. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений», — сказал он.

Кирби также заявил, что Россия не демонстрирует свою заинтересованность в переговорах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине рано или поздно возобновятся, когда «возобладает здравый смысл». Он уточнил, что перед этим Киеву придется принять условия Москвы, которые он «и так прекрасно знает», чтобы просто зафиксировать документ, который во многом был согласован.

При этом, как считает кандидат политических наук Павел Фельдман, о прямых переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно говорить только в гипотетическом ключе, пока действия на фронте не расставят все точки над «i».