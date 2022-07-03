Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили

РИА Новости: аналитики объяснили рост цены на газ в ЕС риском сокращения поставок из РФ

Фото: Shutterstock

Среднемесячная расчетная цена на газ в Европейском союзе (ЕС) выросла почти на 15 процентов. Аналитики объясняют подорожание риском сокращения поставок газа из России, пишет РИА Новости.

По данным агентства, среднемесячная цена газа в Евросоюзе выросла с 1,03 тысячи долларов за тысячу кубометров в мае до 1,18 тысячи долларов в июне. Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, увеличение стоимости связано с тем, что падение поставок газа из России опережает возможности по их замещению. «Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить ПХГ (запасы в подземных хранилищах газа — прим. "Ленты.ру") не удастся, и зимой европейские потребители могут столкнуться с дефицитом поставок», — предупредил эксперт.

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Аналитики УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев и Максим Бирюков заявили, что в этом году европейским компаниям придется закупать рекордные объемы газа, чтобы к зиме заполнить хранилища минимум до 80 процентов. Они также рассказали, что уменьшение поставок по «Турецкому потоку» и ограничение пропускаемых объемов по «Северному потоку» давит на рынок газа.

Ранее стало известно, что в июне 2022 года США с помощью сжиженного природного газа (СПГ) впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в страны Европы. По словам главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, это произошло из-за резкого сокращения поставок со стороны «Газпрома».

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты газа рублями в «Газпромбанке», отчасти — с проблемами с оборудованием на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Компания лишилась нескольких газотурбинных двигателей, отправленных на ремонт в Канаду, которая отказалась возвращать их из-за санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Антироссийская кампания привела Запад к одиночеству на международной арене
Чемпион мира высказался о задержании хоккеиста Федотова
Клоунессу Эллу Запашную избил сосед в центре Москвы
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Белгородский губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле
ВКС России уничтожили «солдат удачи» под Николаевом
Адвокат задержанного хоккеиста Федотова рассказал о его проблемах со здоровьем
Белгородский губернатор обвинил Украину в гибели ее граждан на территории России
Раскрыты личности погибших при обстреле Белгорода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.