США обошли Россию по поставкам газа в Европу

Глава IEA Бироль: США впервые обошли Россию по поставкам газа в Европу

В июне 2022 года США с помощью сжиженного природного газа (СПГ) впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в Европу. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль, передает РБК.

По его словам, такой факт объясняется резким сокращением поставок со стороны «Газпрома», и теперь странам Евросоюза необходимо срочно снижать потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

«Газпром» 14 июня объявил о снижении поставок в Германию через «Северный поток», а на следующий день дополнительно сократил прокачку. С этого дня покупателям идет не 167 миллионов кубометров газа в сутки, а только 67 миллионов.

Российская компания утверждает, что вынуждена сократить поставки из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Один из агрегатов, переданный в ремонт немецкой компании Siemens, был задержан Канадой из-за санкций. Турбины были произведены за океаном, поэтому проводить техобслуживание возможно было только там.

Второй газотурбинный двигатель выработал ресурс и был остановлен после проверки Ростехнадзора, дальнейшая его эксплуатация небезопасна. Передавать его в ремонт «Газпром» не может, поскольку немецкая сторона и это оборудование вынуждена будет отправить в Канаду.

При этом в Германии отказываются верить объяснениям «Газпрома» и Кремля. Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что причиной остановки поставок стали политические мотивы, так как отсутствие одной турбины не может вызвать больших проблем с прокачкой.

На фоне обрушения поставок в Европу акционеры «Газпрома» 30 июня объявили об отказе от выплаты дивидендов, хотя еще в конце мая совет директоров давал соответствующие рекомендации. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов объяснил, что компании нужны средства для реализации инвестиционной программы по газификации российских регионов и выплаты налогов в повышенном размере. Речь идет о том, что правительство, владеющее контрольным пакетом акций компании, обязало холдинг передать половину его прибыли за 2021 год (1,24 триллиона рублей) на выплату дополнительных налогов.

После этого объявления акции «Газпрома» рухнули на треть, Мосбирже даже пришлось останавливать торги бумагами компании. В пятницу падение котировок продолжилось. По состоянию на 11:20 мск котировки составляют 193,3 рубля, на минимуме в начале торгов они опускались до 186 рублей.