Турецкая таможня отказалась подтверждать задержание судна из России

Турецкая таможня не смогла подтвердить задержание судна из РФ с якобы украинским зерном

Таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать сообщение о задержании российского грузового судна, якобы перевозившего украинское зерно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя таможни.

«На данный момент я не могу эту информацию (о задержании судна из РФ — прим. «Ленты.ру») подтвердить или опровергнуть. Могу лишь сказать, что в порту [Карасу] нет этого судна. Но не исключаю, что оно может находиться в открытых водах в непосредственной близости от порта Карасу», — сказал источник. На вопрос, проводилось ли задержание какого-либо судна недавно, представитель таможни ответил, что «ему ничего об этом не известно».

О том, что российское судно с якобы украинским зерном задержали в Турции, сообщил ранее посол Украины Василий Боднар. По его словам, в настоящий момент судно стоит у входа в порт. Дипломат добавил, что судьба судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Перед этим стало известно о том, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под флагом России. Украинская сторона заявила, что на борту якобы находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствованию вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.