В Турции задержали российское грузовое судно с якобы украинским зерном

Reuters: в Турции задержали якобы перевозившее зерно с Украины российское судно

В Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно было задержано таможенными органами Турции», — сказал посол.

Боднар добавил, что судьба российского судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Ранее стало известно о том, что Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту якобы находилось около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Перед этим заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил о готовности страны обеспечить безопасность при вывозе зерна с территории Украины. Он также рассказал, что российская сторона подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке из-за блокировки портов Украины. В России отвергают все претензии и настаивают, что не мешают вывозу пшеницы.