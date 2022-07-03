Президент Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, регион оказался «между двух огней». «С одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что «американцы хотят доминировать» из-за «зарождения новых отношений» в мире и многополярности. Борьба идет в том числе и за Среднюю Азию. Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале года предупреждал о возможной дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», — констатировал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его одобрения. Таким образом, он отверг предположения о вероятном влиянии России на политику Белоруссии.