Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира. Его слова передает РИА Новости.
По словам Лукашенко, регион оказался «между двух огней». «С одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», — заявил он.
Белорусский лидер подчеркнул, что «американцы хотят доминировать» из-за «зарождения новых отношений» в мире и многополярности. Борьба идет в том числе и за Среднюю Азию. Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале года предупреждал о возможной дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», — констатировал Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его одобрения. Таким образом, он отверг предположения о вероятном влиянии России на политику Белоруссии.