Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира

Президент Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, регион оказался «между двух огней». «С одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что «американцы хотят доминировать» из-за «зарождения новых отношений» в мире и многополярности. Борьба идет в том числе и за Среднюю Азию. Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале года предупреждал о возможной дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», — констатировал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его одобрения. Таким образом, он отверг предположения о вероятном влиянии России на политику Белоруссии.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров подтвердил взятие Лисичанска
Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне Киева белорусов
В Москве загорелась частная наркологическая больница
Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года
Врач оценила опасность солнечных лучей для здоровья
Посол ЛНР назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске
Сейв российского вратаря признали лучшим в сезоне НХЛ
Раскрыты сроки анонса GTA VI
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.