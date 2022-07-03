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Власти КНДР обвинили США в попытке создать подобие НАТО в Азии

МИД КНДР обвинил США в попытке создать подобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) КНДР раскритиковало принятую на саммите НАТО новую стратегическую концепцию. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на представителя ведомства.

В частности, МИД Северной Кореи обвинил США в милитаризации Европы и попытке создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военного блока наподобие НАТО. Чиновник пояснил, что цель Вашингтона — сдержать Россию и Китай, при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи является важной частью данного плана.

Кроме того, по мнению властей КНДР, из-за «безрассудных военных действий США и их сателлитов сложилась опасная ситуация, при которой ядерная война может вспыхнуть одновременно в Европе и АТР».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что из-за ядерных испытаний КНДР США скорректируют военное присутствие в регионе. В ответ лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам.

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Марина Совина
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