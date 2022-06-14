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Из-за ядерных испытаний КНДР США скорректируют военное присутствие в регионе

Блинкен заявил, что США знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям и отреагируют на них
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Hannibal Hanschke/ Globallookpress.com

США знают о проведении подготовки к ядерным испытаниями Северной Кореей, Вашингтон согласовывает с союзниками меры реагирования и готов скорректировать в краткосрочной и долгосрочной перспективе свое военное присутствие в регионе. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с главой южнокорейского МИД Пак Чином, передает РИА Новости.

«Мы чрезвычайно бдительно за этим следим. Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации», — указал глава госдепартамента.

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Блинкен добавил, что возможное проведение очередных, седьмых по счету ядерных испытаний станет опасным и дестабилизирующим событием для региона, нарушающим множество резолюций ООН.

Госсекретарь призвал Пхеньян отказаться от подобных действий и сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он напомнил, что у США нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи.

Ранее стало известно, что американские власти намерены помогать Южной Корее и Японии в сдерживании угроз, исходящих от КНДР. Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в сфере денуклиаризации Корейского полуострова, а также о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

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Марина Совина
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