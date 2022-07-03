В России задержали иностранца за убийство 27-летней давности

МВД России раскрыло убийство 27-летней давности с помощью белорусских коллег

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России при помощи коллег из Белоруссии раскрыли убийство, совершенное почти 27 лет назад, задержав подозреваемого. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По ее словам, убийство было совершено в июле 1995 года в квартире на Первомайской улице в Москве. Там обнаружили тела пожилой женщины, временно проживавшего у нее мужчины и его семилетней дочери.

Сотрудники МВД России вышли на след подозреваемого в 2022 году, им оказался иностранец — гражданин Грузии 1972 года рождения, проживавший в Белоруссии.

«Установить его спустя десятилетия помогли в том числе результаты исследований изъятых с места преступления биологических следов и вещественных доказательств», — говорится в публикации.

Мужчину задержали в Смоленской области. Предварительно, в 1995 году он арендовал комнату в квартире погибшей пенсионерки. Он совершил убийство с помощью топора, чтобы похитить восемь миллионов рублей. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве на станции метро Баррикадная полиция задержала 59-летнего мужчину, которого разыскивали 17 лет за похищение ребенка в 1997 году в Северной Осетии. Ему также предъявили обвинение в бандитизме и вымогательстве денег. В 2004 году ему удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск. После задержания мужчину поместили в СИЗО.