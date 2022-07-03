В Турции назвали препятствующие вступлению Швеции и Финляндии в НАТО условия

Швеции и Финляндии не позволят вступить в НАТО, если они не встанут против терроризма

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал три условия, которые при невыполнении будут препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщает турецкая газета Star.

«Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для [Рабочей партии Курдистана] РПК, движения Гюлена и других террористических объединений, не встанут против терроризма и не будут выполнять требования Турции в конкретных ситуациях, тогда мы не позволим им стать членами НАТО», — заявил Боздаг.

Ранее Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который устанавливал договоренности по усилению борьбы сторон в борьбе с терроризмом, в том числе с РПК, а также по обмену информацией и принятию соглашений по экстрадиции. Теперь Турция надеется на выполнение всех оговоренных условий и готова продолжить процесс.

В июле 2022 года бывший депутат Европарламента, глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас выступил за проведение референдума по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.